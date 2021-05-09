الرئيس بارزاني والاعرجي يبحثان تهديدات داعش والتنسيق الامني بين اربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- تباحث الرئيس مسعود بارزاني و مستشار الامن القومي العراقي قاسم الاعرجي، تهديدات تنظيم داعش والتنسيق الامني بين الاقليم والحكومة الاتحادية.

وجاء ذلك، اليوم الأحد، خلال استقبال الرئيس بارزاني للأعرجي والوفد المرافق في اربيل.

وخلال اللقاء تمت مناقشة الاوضاع الميدانية عند خطوط التماس وتهديدات تنظيم داعش في المناطق المتنازع عليها.

واكد الجانبان خلال اللقاء على اهمية تعزيز ورفع التنسيق والعمل المشترك بين قوات البيشمركة والقوات العراقية لمواجهة تنظيم داعش وازالة كافة العراقيل التي تمنع تطوير حالة التنسيق ورفع سويتها.

من جهة اخرى تناول اللقاء العلاقات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية واوضاع سنجار.

سوار احمد