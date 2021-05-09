إقليم كوردستان يسجل 9 وفيات و704 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الأحد تسجيل 9 وفيات و704 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة، فقد أُبلغ عن حالتي وفاة في أربيل وواحدة في السليمانية و5 في دهوك فضلاً عن حالة وفاة واحدة في حلبجة.

وسُجلت الإصابات في المحافظات كافة، منها 219 في أربيل و331 في السليمانية و71 في دهوك و10 في حلبجة و63 في كرميان و10 في رابرين.

وتعافى في الفترة نفسها 1320 شخصاً من الوباء، بينهم 290 في أربيل و380 في السليمانية و589 في دهوك و9 في حلبجة و48 في كرميان و4 في رابرين.