تفجير يستهدف الجيش في خانقين والأمن يعتقل "إرهابيين" وسط كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر عسكري الأحد بإصابة ثلاثة جنود عراقيين بجروح بانفجار استهدف دوريتهم في محيط مدينة خانقين المتنازع عليها في محافظة ديالى.

ونُفذ الانفجار بعبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في منطقة قايا، حسبما قاله مصدر في اللواء الثالث التابع لقوات البيشمركة.

وقال المصدر لكوردستان 24، إن الانفجار وقع بينما كانت قوات الجيش تقوم بعملية "تمشيط وتفتيش" في المنطقة المترامية الأطراف.

ونُقل المصابون الثلاثة إلى مستشفى خانقين العام.

ولم يذكر المصدر مزيداً من التفاصيل.

يأتي هذا في وقت تصاعدت فيه هجمات داعش في محيط خانقين ومناطق متنازع عليها أخرى ومنها كركوك ولا سيما في مناطق التماس بين البيشمركة والقوات العراقية.

إلى ذلك، أعلنت الشرطة الاتحادية اعتقال مطلوبين اثنين بتهمة الإرهاب في منطقتي العروبة والحرية وسط كركوك، وفق ما أفادت به خلية الإعلام الأمني الرسمية المعنية بنشر البيانات العسكرية.

وأضافت في بيان أن القوات العراقية تمكنت من اعتقال متهم ثالث بتهمة الإرهاب "خلال عملية متابعة لتحركاته بناحية الرياض" جنوب غرب كركوك.