كوردستان تعيد العشرات من مواطنيها العالقين بعد تفشي كورونا في الهند

أربيل (كوردستان 24)- أعاد إقليم كوردستان العشرات من مواطنيه العالقين في الهند التي تواجه موجة شديدة من تفشي وباء كورونا.

وأُعيد المواطنون العالقون إلى الإقليم بناء على توجيه من رئيس الحكومة مسرور بارزاني. ومعظم العائدين يترددون على الهند باستمرار لتلقي العلاج.

وسيخضع العائدون إلى حجر صحي لمدة 14 يوماً من بين إجراءات أخرى اتخذها الإقليم لمنع وصول السلالة الهندية من فيروس كورونا ومنها حظر السفر إلى الهند.

وقال مراسل كوردستان 24 زردشت حمي إن المواطنين العائدين وصلوا في بادئ الأمر إلى مطار بغداد الدولي ثم نُقلوا إلى مطار أربيل الدولي.

وبلغ عدد العائدين 68 مواطناً كدفعة أولى.

ووصل المواطنون في وقت مبكر من صباح اليوم إلى مطار أربيل على نفقة مؤسسة (بارزاني) الخيرية عبر طائرة مدنية قادمة من مطار بغداد.

وقال دلشاد أحمد، وهو أحد العائدين، متحدثاً لكوردستان 24 "لقد وجهنا استغاثة وقد استجابت الحكومة ورئيسها مسرور بارزاني على نحو سريع".

وتابع "لقد قدموا لنا التسهيلات اللازمة".

وسجّلت الهند يوم السبت حصيلة يومية قياسية بالفيروس تخطّت أربعة آلاف وفاة بالإضافة إلى 400 ألف إصابة جديدة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء تفشّي الفيروس.

ويعتقد الخبراء أنّ هذه الأرقام الرسمية هي أقلّ بكثير ممّا هو عليه الوضع على أرض الواقع.

والهند، أكبر منتج للقاحات في العالم، أعطت حتى الآن اللّقاح بجرعتيه لـ2 بالمئة فقط من سكّانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.