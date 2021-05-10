إيران تندد بشدة بمحاولة اقتحام قنصليتها في كربلاء وتسلّم بغداد مذكرة احتجاج

أربيل (كوردستان 24)- نددت إيران الاثنين بمحاولة اقتحام عشرات المتظاهرين الغاضبين لمبنى قنصليتها في مدينة كربلاء، وقالت إنها سلمت بغداد مذكرة احتجاج.

وحاصر عشرات المتظاهرين الغاضبين مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء مساء الأحد وأضرموا النيران في عدد الإطارات وفي نقطة للشرطة في محيطها الخارجي.

وتجمع المتظاهرون الغاضبون خارج مبنى القنصلية وذلك بعد ساعات على اغتيال الناشط المدني البارز إيهاب الوزني، أن تفرقهم قوات مكافحة الشغب.

وسبق أن أدانت القنصلية الإيرانية حادثة اغتيال الوزني ووصفتها بالعمل الإرهابي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن "القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء العراقية تعرضت للاعتداء من قبل بعض المتظاهرين، وقد بادرنا بالاتصال مع السلطات العراقية ذات العلاقة عبر سفارتنا في بغداد وتم التعامل مع المتعرضين للقنصلية".

وأدلى خطيب زاده بهذه التصريحات خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي عقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية.

وأدان المتحدث الإيراني بشدة محاولة اقتحام قنصلية بلاده، وقال إن الخارجية الإيرانية سلمت السفارة العراقية في طهران مذكرة احتجاج بهذا الشأن.

كان المتظاهرون قد رددوا هتافات مناهضة للجمهورية الإسلامية وللنظام السياسي في العراق. ولوح بعضهم بالأعلام الوطنية ورفعوا شعارات تطالب برحيل النخبة الحاكمة.