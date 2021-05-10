بورصة أربيل.. صعود جديد للدولار والذهب على نفس الخطى
أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار اليوم الاثنين ارتفاعاً طفيفاً أمام العملة المحلية مع احتفاظ الذهب بمكاسبه في أسواق أربيل.
أسعار العملات العالمية في أسواق أربيل
100 دولار = 148600 دينار
100 يورو = 185000 دينار
100 جنيه إسترليني = 208000 دينار
100 ليرة تركية = 18000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 6700 دينار
دينار أردني واحد = 2900 دينار
أسعار الذهب في أسواق أربيل
مثقال عيار 24 = 437000 دينار
مثقال عيار 21 = 385000 دينار
مثقال عيار 18 = 328000 دينار