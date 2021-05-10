إيران تؤكد المحادثات مع السعودية وتعد ببذل أقصى الجهود لإنجاحها

أربيل (كوردستان 24)- أكدت إيران علناً و​​للمرة الأولى الاثنين إجراء محادثات مع السعودية، وقالت إنها ستفعل ما في وسعها لحل المشاكل بينهما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي أسبوعي إن "تخفيف حدة التوتر بين البلدين المسلمين في منطقة الخليج العربي يصب في مصلحة البلدين والمنطقة".

وتابع "نرحب بحل القضايا التي كانت قائمة بين البلدين... سنبذل قصارى جهدنا في هذا الصدد".

وقال السفير رائد كريملي، رئيس التخطيط السياسي بوزارة الخارجية السعودية، الأسبوع الماضي إن المحادثات بين السعودية وإيران تهدف إلى الحد من التوترات الإقليمية.

وأشار إلى أنه من السابق لأوانه الحكم على النتيجة مبيناً أن الرياض تريد أن ترى "أفعالاً يمكن التحقق منها".

ودخلت إيران والمملكة العربية السعودية في منافسة دارت في صراعات بالوكالة في جميع أنحاء المنطقة، من اليمن إلى سوريا إلى العراق.

وقطع البلدان العلاقات الدبلوماسية في عام 2016. وقال مسؤولون ومصادر من الشرق الأوسط الشهر الماضي إنهم عقدوا جولتين من المحادثات.

وأدى وصول الرئيس جو بايدن إلى الولايات المتحدة إلى تغيير الحسابات الدبلوماسية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وتهدف واشنطن إلى استئناف الاتفاق النووي مع إيران كما دعت المملكة العربية السعودية إلى إنهاء الحرب ضد قوات الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران.

ووعدت طهران باستخدام نفوذها لوقف هجمات الحوثيين على السعودية مقابل مطالبة الرياض بدعم المحادثات النووية، حسبما ذكرت مصادر لوكالة رويترز.

تهدف المحادثات النووية في فيينا بين طهران والقوى العالمية إلى إعادة واشنطن وإيران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي. ورداً على العقوبات التي أعاد ترامب فرضها منذ 2018، انتهكت إيران القيود النووية بموجب الاتفاق.