بعد جبل زاوا.. دعوات للمستثمرين بإنجاز مشروع مماثل في "سفين"

أربيل (كوردستان 24)- دعا وزير البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان ساسان عوني، المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال الى الاستثمار في مشروع جبل سفين باربيل، وذلك بعد يوم واحد من تدشين رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني لمشروع سياحي ضخم في محافظة دهوك.

وافاد بيان لوزارة البلديات فإن عوني "القطاع السياحي محل اهتمام كبير من قبل حكومة اقليم كوردستان وهناك هيئة حكومية خاصة بشؤون السياحة وهناك خطط لإنجاز 60-65 مشروع ضخما ومتوسطا في عموم مناطق ومحافظات الاقليم".

وتابع عوني "لدينا رغبة كبيرة في تطوير القطاع السياحي أكثر بكثير مما هو عليه الآن.. في برنامجنا مشروع سياحي مماثل لمشروع تلفريك جبل زاوا، في جبل سفين بمحافظة اربيل".

ويعد جبل زاوا منطقة سياحية على مرتفعات دهوك ويتمتع بطبيعة خلابة على مدار العام، ويعتبر مقصداً مهماً للسيّاح والمواطنين. ومشروع تلفريك جبل زاوا السياحي هو واحد من أكبر المشاريع السياحية في دهوك، بارتفاع يبلغ 500 متر وطول قدره 2300 متر وبكلفة إجمالية بلغت 30 مليون دولار.

وافتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم امس الأحد 2021، مشروع تلفريك جبل زاوا السياحي في محافظة دهوك.

ودعا وزير البلديات المستثمرين وذوي رؤوس الأموال للاستفادة من علو جبال كوردستان وانجاز مشروعات سياحية في هذه الجبال، تكون مماثلة لمشروع جبل زاوا، مؤكدا في الوقت نفسه ان حكومة الاقليم مستعدة لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين.

سوار احمد