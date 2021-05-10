مصدر: انسحاب الفريق التقني المكلف بتشغيل طائرات F16 من قاعدة بلد الى اربيل

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر عسكري اليوم الاثنين ان الفريق التقني المكلف بتشغيل طائرات F16، قد انسحب من قاعدة بلد الى اربيل.

واوضح المصدر لكوردستان 24 ان الفريق التقني والمكلف بتشغيل طائرات F16 العراقية تابع شركة لوكهيد مارتن.

واضاف المصدر ان 72 فنيا انسحب قبل ظهر اليوم من قاعدة بلد "40 ميلا شمال بغداد"، إلى اربيل.

ويأتي الانسحاب في وقت تكافح فيه الحكومة العراقية لإنهاء الهجمات الصاروخية على مناطق متفرقة من العراق وخصوصا القواعد العسكرية التي تستضيف جنودا امريكيين، مما سيؤثر بالتأكيد على قدرات الجيش العراقي على محاربة تنظيم داعش، في وقت يتعرض فيه الكاظمي لضغوط للتفاوض بشأن انسحاب جميع القوات الأمريكية.

سوار احمد