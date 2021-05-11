رئيس "يونيتاد": مشروع قانون "محاكمة داعش" يحظى بدعم كبير من مسرور بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- قال المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) كريم أسعد أحمد خان، ان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يدعم بشكل كبير، تمرير قانون لمحاكمة عناصر تنظيم داعش على الجرائم التي ارتكبها.

وكريم خان هو رجل القانون الدولي البريطاني الجنسية الباكستاني الأصل وقد تولى منصب ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش، في السادس عشر من يونيو (حزيران) 2021.

وقد أطل خان يوم أمس، عبر الفيديو، ليعلن لأول مرة منذ ظهور داعش أن "ما ارتكبه التنظيم الإرهابي ضد الإيزيديين جريمة إبادة جماعية، والفرق بين تحديد هذه الجريمة ومرات أخرى سابقة يتمثل في أن التسمية وردت بصبغة قانونية، وبعد استكمال التحقيقات والقرائن والدلائل، وتثبيت الشهادات بشكل رسمي".

وقال كريم خان في لقاء مع صحيفة الشرق الاوسط "ما رأيناه مع هذه الدولة (اللاإسلامية)، المسماة "داعش"، بين عامي 2014 و2017، كان (نموذجاً للإجرام) في العراق، وأيضاً في المنطقة»، ويوضح ": إن "الضحايا والناجين -سواء إن كانوا عرباً أو كوردا أو شيعة أو سنة أو الكاكائيين أو الشبك أو مسيحيين أو تركمان- سلبت حقوقهم على يد داعش، ودمرت حياتهم، وأُخضع كثير منهم للعبودية والاغتصاب. أيضاً طفولة صغار السن تعرضت للسرقة من قبل داعش الذين جندوا الأطفال إجبارياً بطريقة شنيعة بشعة".

ويضيف "حتى الآن، لا يوجد قانون في العراق يتيح محاكمة جرائم داعش، بصفتها تشكل جرائم إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب"، مشدداً على أن هذا "أمر ضروري لتحقيق المساءلة التي نعمل من أجلها (...) هناك مشروع قانون أمام البرلمان العراقي، وهناك دعم ممتاز من حكومة إقليم كوردستان، ورئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، لتمرير قانون هناك أيضاً. لذلك آمل أن يسمح الإطار القانوني في العراق في القريب العاجل بمحاكمة هذه الجرائم الفظيعة التي ارتكبت من قبل داعش، مع تحري تصنيفها بالوصف القانوني الصحيح، ليس فقط بصفتها إرهاباً، بل بصفتها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، حسب ما تظهره الأدلة".

سوار احمد