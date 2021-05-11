اسعار العملات الاجنبية والذهب في اسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بلغت اسعار العملات العالمية والذهب في اسواق اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، كالتالي:

أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 148500 دينار

100 يورو = 185000 دينار

100 جنيه إسترليني = 208000 دينار

100 ليرة تركية = 18000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6700 دينار

دينار أردني واحد = 2900 دينار

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 437000 دينار

مثقال عيار 21 = 385000 دينار

مثقال عيار 18 = 328000 دينار

سوار احمد