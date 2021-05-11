اسعار العملات الاجنبية والذهب في اسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- بلغت اسعار العملات العالمية والذهب في اسواق اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، كالتالي:
أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 148500 دينار
100 يورو = 185000 دينار
100 جنيه إسترليني = 208000 دينار
100 ليرة تركية = 18000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 6700 دينار
دينار أردني واحد = 2900 دينار
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 437000 دينار
مثقال عيار 21 = 385000 دينار
مثقال عيار 18 = 328000 دينار
سوار احمد