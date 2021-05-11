"ارحل واسلم".. رسالة تهديد تطال مرشحا كورديا في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- تلقى المرشح الكوردي لانتخابات البرلمان العراقي في كركوك، حسن شيخاني يوم امس الاثنين، رسالة تهديد تتضمن التخيير بين الرحيل أو القتل.

وحسن شيخاني قيادي في الحركة الاسلامية في كركوك وهو مرشح لخوض انتخابات مجلس النواب العراقي المزمع اجراؤها في العاشر من شهر اكتوبر المقبل.

وقال شيخاني لكوردستان 24 "عدت الى المنزل فشاهدت ظرفا بداخله رصاصة لبندقية رشاشة "كلاشينكوف"، وورقة مكتوب عليها (ارحل تسلم.. وقد أعذر من أنذر)، فقمت مباشرة بتسجيل الحادثة لدى القوات الأمنية وتحديدا في مركز العروبة.

واضاف شيخاني "ليست لدي اي عداوات شخصية أو مشاكل اجتماعية، نعيش في هذه المدينة كوردا وعربا وتركمان دون اي خلافات، وحتى في الحركة الاسلامية فإن فيها من كافة المكونات".

وتابع "نحن كحركة اسلامية انتقدنا مرارا العملية السياسية في العراقأ وجهنا انتقادات لمفوضية الانتخابات ولإدارة مدينة كركوك، وطالبنا بتحسين الخدمات وعدم التفرد بالإدارة واعتقد ان هذا التهديد نتيجة لتلك الانتقادات".

واكد شيخاني انه لن يتراجع عن ترشيحه مشيرا الى ان من يعمل في حقل السياسة فينبغي أن يتوقع كافة العراقيل والتحديات.

سوار احمد