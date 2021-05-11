أوقاف كوردستان تتحرى هلال العيد

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء، ان اللجنة العليا ستتحرى الهلال لتحديد أول ايام عيد الفطر المبارك.

وقالت الوزارة في بيان ان الجنة العليا ستتحرى الهلال ووفقا للدلائل الشرعية مساء الثلاثاء، ووفقا لذلك ستقرر اللجنة تحديد اول ايام عيد الفطر المبارك.

وذكرت الوزارة "من اجل تحري الهلال وتحديد اول ايام عيد الفطر المبارك، ستقوم اللجنة العليا لتحري الهلال في وزارة الاوقاف بالاجتماع ومراقبة الهلال بالتعاون مع اللجان الفرعية في جميع مناطق اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء 11/5/2021.

ودعت اللجنة جميع المواطنين الى مراقبة هلال الفطر وإبلاغها او اقرب مركز تابع لها في حال رؤيته.

سوار احمد