مصادرة اكثر من 34 الف طن من المواد المنتهية الصلاحية في اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- افادت وزارة التجارة والصناعة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات المعنية وضعت يدها على أكثر من 34 الف طن من الأطعمة والمواد الغذائية المنتهية الصلاحية، خلال شهر رمضان الحالي.

وذكر بيان للوزارة انه "خلال شهر رمضان وفي محافظات اربيل والسليمانية ودهوك وادارة كرميان، تم وضع اليد على 34 الف طن و327 طن من الأطعمة والمواد الغذائية والمواد الاخرى، المنتهية الصلاحية، كما تم اغلاق 33 مستودعا ومحلا للبيع لوجود هذه المواد فيها.

واكد البيان انه تم تسجيل 197 مخالفة خلال شهر رمضان، ويقدر مبلغ هذه المخالفات كلها بـ 16 مليون دينارا.

سوار احمد