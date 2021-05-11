اقليم كوردستان يسجل 9 وفيات و664 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 664 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم اجراء 7207 فحصا جديدا في عموم مناطق ومحافظات الاقليم.

وتم تسجيل 664 اصابة جديدة، 141 في اربيل، 207 في السليمانية، 223 في دهوك و20 في حلبجة و73 في كرميان.

وتماثلت 117 حالة للشفاء معظمها في السليمانية ودهوك واربيل.

واكدت الوزارة تسجيل 9 حالات وفاة، 3 في اربيل و2 في السليمانية و3 في دهوك وحالة في كرميان.

وبلغ اجمالي عدد الاصابات 158146، شفي منها 139138، فيما توفي حتى الآن 4127 شخصا.

سوار احمد