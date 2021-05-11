نيجيرفان بارزاني يدين اغتيالات المتظاهرين ويطالب بوضع حد لها

أربيل (كوردستان 24)- أدان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الثلاثاء حملة الاغتيالات التي تطال المتظاهرين في العراق، وطالب بوضع حد لها.

وجاءت هذه الإدانة بعدما اغتال مسلحون مجهولون ناشطاً بارزاً في الاحتجاجات في كربلاء قبل نحو يومين، وحاولوا قتل مراسل تلفزيوني مؤيد للمظاهرات في الديوانية.

وأججت هذه الأعمال المحتجين في الشارع ودفعت الكثير من القوى الداعمة للحراك الاحتجاجي إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة.

وكتب نيجيرفان بارزاني على حسابه في تويتر قائلاً "نتابع وبقلق بالغ استمرار التهديدات على المتظاهرين العراقيين وتكرار استهدافهم والاعتداء عليهم".

وتابع "ندين هذه الأعمال بشدة والتي تزيد من وتيرة الاضطرابات والتعقيدات في البلد"، مردفاً "لابد من وضع حد لها وتقديم الجناة الى القضاء".