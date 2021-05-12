العراق.. الانتخابات والمال يرحلان أول إحصاء شامل منذ 1987 الى إشعار آخر

أربيل (كوردستان 24)- لم تسر خطط إجراء أول إحصاء شامل لسكان العراق منذ عقود عاماً كما هو مقرر لها في ظل تفشي فيروس كورونا وتحديد شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل موعداً للانتخابات، وهو ذات التاريخ الذي كان من المفترض إجراء التعداد فيه.

وكان يهدف الإحصاء الذي طال تأجيله عدد العراقيين الذين يعيشون في الخارج وعدد الذين اضطروا الى النزوح داخل العراق خلال سبع سنوات من العنف.

وأرجئ الإحصاء في مناسبات كثيرة بسبب مخاوف من تسييسه. وإقليم كوردستان هو أحد المؤيدين للإحصاء مع تحفظات على آلياته.

ويريد الإقليم تحديد عدد سكانه الأمر الذي سيحدد حصته في الموازنة العامة الاتحادية والتي تبلغ حالياً 12.67 في المئة بعد أن كانت 17 بالمئة.

وكان من المفترض أن يكون هذا الإحصاء الأول الذي يشمل إقليم كردستان منذ عام 1987.

وبلغ عدد سكان العراق 19 مليون نسمة في إحصاء اجري عام 1997. وقدر مسؤولون سكان إقليم كوردستان بنحو ثلاثة ملايين نسمة آنذاك.

ونقلت صحيفة الصباح شبه الرسمية عن المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي إن التعداد كان يفترض إجراؤه العام الماضي، إلا أنه تأجل بسبب "جائحة كورونا والإغلاق التام".

ولم تتضمن موازنة 2021 أي تخصيصات مالية للتعداد. ومن المزمع إجراء الانتخابات في تشرين الأول أكتوبر المقبل وهو ما أرجأ الإحصاء مرة أخرى.

وقال الهنداوي إن الإحصاء السكاني يفترض أن يكون "إلكترونياً وليس ورقياً"، وتابع "لذلك المطلوب توفير بيئة إلكترونية متكاملة".