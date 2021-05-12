الفصائل الفلسطينية المسلحة تطلق نحو 1000 صاروخ على إسرائيل

أربيل (كوردستان 24)- قال الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء إن مجموعات فلسطينية مسلحة أطلقت أكثر من ألف صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل منذ مساء الإثنين.

وقال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس في لقاء مع صحفيين عبر الإنترنت إن "أكثر من ألف صاروخ" أطلقت من غزة تم اعتراض 850 منها بمنظومة الدرع الصاروخية أو سقطت على إسرائيل، بينما سقط مئتان على الجانب الآخر الفلسطيني من القطاع منذ مساء الاثنين.

في إسرائيل، قتل خمسة أشخاص في إطلاق الصواريخ وأصيب العشرات بجروح، بحسب الشرطة وخدمات الإنقاذ.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع التي نفذت ردا على إطلاق الصواريخ منذ الاثنين، أسفرت عن مقتل 35 فلسطينيا على الأقل بينهم 12 طفلا.

وذكرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أن قادة لهما قتلوا في هذه الغارات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أنه اعترض طائرة مسيرة آتية من قطاع غزة.

واندلعت دوامة العنف هذه بعد صدامات في القدس الشرقية التي تسيطر عليها إسرائيل منذ العام 1967.