في أربيل.. مستشفى البيشمركة يسرّع وتيرة استقبال المرضى والمصابين

أربيل (كوردستان 24)- باشر مستشفى البيشمركة في أربيل بتسريع وتيرة استقبال المرضى والمصابين من مقاتلي الوزارة ومنتسبيها.

وبات المستشفى يستقبل 60 مريضاً من البيشمركة يومياً.

والمستشفى، الذي استغرقت مراحل إنشائه 16 شهراً، هدية من ألمانيا إلى البيشمركة بتكلفة إجمالية بلغت نحو خمسة ملايين دولار.

وفي الماضي، أدى نقص المعدات الطبية المتقدمة والضرورية في كوردستان إلى إرسال الكثير من المنتسبين المصابين إلى الخارج لتلقي العلاج منذ عام 2014.

ويمثل المستشفى جزءاً من مشروع يهدف في نهاية المطاف إلى بناء مركز طبي أكبر والذي سيحيط بالمستشفى الذي افتتح رسمياً في آذار مارس الماضي.

وسملّت ألمانيا المستشفى إلى إقليم كوردستان في 24 من شباط فبراير 2019. وخُصص لبعض الوقت لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وقال مدير مستشفى البيشمركة في أربيل الدكتور دانا أحمد لكوردستان 24، إن المستشفى يتألف من مختبر وقسم للسونار وصيدلية ويضم ثمانية خبراء متخصصين بالأعصاب والعمود الفقري والأمراض الجلدية والباطنية والطب العام وغيرها من الأمراض.

وتابع "يقتصر عمل المستشفى الآن على استقبال المصابين من منتسبي البيشمركة، لكننا نخطط لعلاج ذوي المنتسبين في المستقبل".

وأشار إلى أن المستشفى يعالج ما بين 40 إلى 60 مريضاً وبشكل مجاني.

وأوضح أحمد أن جميع منتسبي البيشمركة بإمكانهم مراجعة مستشفانا للحصول على العلاج المناسب، ولا يوجد أي فرق بين المنتسبين من أي محافظة كانوا".

وكان دوام المستشفى يبدأ من 08:30 صباحاً إلى 04:30 عصراً.

وقال أحمد "سيكون عملنا بعد عطلة العيد على مدار الساعة، وسوف يبدأ المستشفى في إجراء العمليات الجراحية خلال الأشهر المقبلة".

وأشار إلى أن "الحكومة الألمانية تعتبر المستشفى مشروعاً مهماً وتقدم المساعدات باستمرار، وتراقب المستشفى بمساعدة وزارة البيشمركة لتوفير كل الاحتياجات".

وألمانيا عضو في التحالف الدولي الذي قدم الدعم الإنساني واللوجستي والعسكري إلى إقليم كوردستان خلال السنوات القليلة الماضية.