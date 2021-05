الرئيس بارزاني يستذكر "رمز الصمود": اختارت الموت بدل الرضوخ للظالم

أربيل (كوردستان 24)- استذكر الرئيس مسعود بارزاني الأربعاء، الذكرى السابعة والأربعين لإعدام السياسية الكوردية البارزة من قبل النظام السابق عام 1974.

كانت ليلى قاسم المولودة عام 1952 في مدينة خانقين، قد نشطت مبكراً في العمل السياسي، وانضمت إلى اتحاد طلاب كوردستان والحزب الديمقراطي الكوردستاني عام 1970. وفي 1974 تم اعتقالها وتعذيبها مع أربعة آخرين، وفي مثل هذا اليوم من العام ذاته تم شنقها بعد محاكمة صورية.

وكتب الرئيس بارزاني في حسابه على تويتر قائلاً "تصادف اليوم الذكرى السابعة والأربعين لإعدام ليلى قاسم، رمز الصمود لجميع النساء الكورديات".

وتابع "إن السيدة قاسم، ومن أجل السعي وراء أمتها، اختارت الموت بدلاً عن الرضوخ للظالم.. سلام على روح السيدة قاسم وجميع شهداء الحرية".

Today marks the 47th anniversary of the execution of Leyla Qasim, a symbol of resilience for all Kurdish women. Ms. Qasim, for the pursuit of her nation, chose death over bowing down to the oppressor. May peace be upon the soul of Ms. Qasim and all the martyrs of liberty. pic.twitter.com/EL0rUpOHR6