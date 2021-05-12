البيشمركة تحذر: داعش غيّر أساليبه وأعاد تنظيم نفسه ولا بد من اتفاق شامل مع الجيش

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة البيشمركة الأربعاء، إن تنظيم داعش غيّر أساليب قتاله وأعاد تنظيم صفوفه وبما مكنّه من زيادة معدل الهجمات في المناطق التي تشهد فراغاً امنياً لا سيما تلك التي تفصل بين قواتها والقوات العراقية ضمن المناطق المتنازع عليها.

وجاء ذلك بعد هجوم شنه تنظيم داعش في وقت متأخر من الليل على نقطة للبيشمركة في محيط كفري مما أودى بحياة أحد المنتسبين.

وقالت وزارة البيشمركة في بيان "تمكن إرهابيو داعش من أعادة تنظيم صفوفهم مستغلين بذلك الفراغ الأمني الحاصل بين نقاط تمركز بيشمركة كوردستان والجيش العراقي"، مشيرة إلى أن قواتها تصدت للهجوم الذي شنه داعش مساء أمس على اللواء 116.

وأضافت أنها لطالما حذرت من خطورة الوضع، خاصة وأن مسلحي داعش قد صعّدوا من تحركاتهم ونشاطاتهم "وغيّروا الطريقة التي يقاتلون ويهاجمون بها، الأمر الذي أصبح خطراً مستمراً".

وجاء في البيان "لقد قام الإرهابيون بتشكيل مجاميع ومفارز مختلفة، وخير دليل على هذه الحقيقة الأعمال الجبانة التي يشنها داعش بين حين وآخر".

وشددت البيشمركة على الحاجة الملحة لإبرام اتفاق "شامل وكامل" مع الجيش العراقي لمنع تكرار حوادث كهذه وضمان إلحاق الهزيمة التامة بالإرهابيين.

وتوعدت وزارة البيشمركة فلول داعش بالقول "بالتأكيد، لن نقف صامتين أمام هذه الأعمال، وسوف نرد بقوة في الوقت المناسب".

وطمأنت الوزارة جميع المواطنين، وأشارت إلى أن إقليم كوردستان، سيبقى مثلما كان دائماً، "آمناً وستظل البيشمركة محل ثقة الجميع".