بعد هجوم كفري.. رئيس إقليم كوردستان: التنسيق بين الجيش والبيشمركة "حاجة ملحة"

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الأربعاء إلى تنسيق "سريع" بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها.

وجاء ذلك بعد أن شن مسلحو داعش هجوماً على نقطة لقوات البيشمركة في محيط كفري ضمن منطقة كرميان مما أودى بحياة أحد المنتسبين. وتقع كفري في محيط المناطق المتنازع عليها والتي تضم مساحات شاسعة لا يزال تنظيم داعش يحتفظ بنشاط فيها.

وكتب نيجيرفان بارزاني في حسابه على تويتر قائلاً "أدين بشدة الهجوم الذي شنه إرهابيو داعش الليلة الماضية عند حدود كفري"، معزياً بـ"استشهاد بطل من البيشمركة" خلال الهجوم.

وجدد رئيس الإقليم التأكيد على "الحاجة الملحة" للتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي في تلك المناطق، في إشارة إلى المناطق المتنازع عليها.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة البيشمركة، إن تنظيم داعش غيّر أساليب قتاله وأعاد تنظيم صفوفه وبما مكنّه من زيادة معدل الهجمات في المناطق التي تشهد فراغاً امنياً لا سيما تلك التي تفصل بين قواتها والقوات العراقية ضمن المناطق المتنازع عليها.

وشددت البيشمركة على الحاجة الملحة لإبرام اتفاق "شامل وكامل" مع الجيش العراقي لمنع تكرار حوادث كهذه وضمان إلحاق الهزيمة التامة بالإرهابيين.