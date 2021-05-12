في ذكرى "هندرين".. الرئيس بارزاني: البيشمركة سجلت ملحمة في البطولة

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس مسعود بارزاني ان قوات البيشمركة سجلت ملحمة كبرى في الفداء والتضحية في معركة هندرين التي جرت بين البيشمركة والقوات العراقية قبل اكثر من نصف قرن.

ونشر الرئيس بارزاني على حسابه في موقع تويتر "بكل احترام وإجلال نستذكر ذكرى ملحمة هندرين، ان 12 ايار من عام 1966 كان يوما تاريخيا وصفحة مشرقة لمقاومة شعبنا".

وجاء حديث الرئيس بارزاني في الذكرى 55 لمعركة هندرين التي حققت فيها البيشمركة انتصاراً عظيماً على قوات النظام السابق والذين كانت جيوشه مزودة بأكثر الأسلحة الجوية والبرية تطوراً في حوض رواندز حيث هاجمت هذه القوات المنطقة لتدمير وإزالة قيادة الثورة منها.

واضاف "في معركة هندرين تمكنت قوات بيشمركة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والحزب الشيوعي من صد هجوم من قبل آلاف المسلحين التابعين للنظام العراقي السابق، في جبل هندرين ومنطقة رواندوز، وسجلوا ملحمة في البطولة والتضحية".

ويعود تاريخ معركة هندرين الى شهر ايار مايو عام 1966 بين قوات البيشمركة والقوات العراقية عند مدينة راوندوز بمحافظة اربيل وانتهت بدحر القوات العراقية بعد مواجهات طاحنة. وتعود تلك الحقبة الى الفترة التي اعقبت مقتل الرئيس عبدالسلام عارف اثر سقوط طائرته في ظروف غامضة.

سوار احمد