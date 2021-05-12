كوردستان تسجل 755 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، تسجيل 755 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم اجراء 8056 فحصا جديدا في عموم محافظات ومناطق الاقليم.

وتم تسجيل 755 اصابة جديدة، 134 منها في اربيل، 227 في السليمانية و303 في دهوك و17 في حلبجة و54 في كرميان و20 في رابرين.

وتماثلت 1123 حالة للشفاء، 204 في اربيل و396 في السليمانية و458 في دهوك و7 في حلبجة و55 في كرميان و3 في رابرين.

واكدت الوزارة تسجيل 4 حالات وفاة، 2 منها في اربيل و1 في السليمانية و1 في دهوك.

وبلغ عدد الاصابات الكلي 158901، شفي منها 140261، فيما توفي حتى الآن 4131 شخصا.

سوار احمد