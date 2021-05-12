مسرور بارزاني يزف بشرى لاصحاب أراضي حي "8 حساروك" بأربيل

أربيل (كوردستان 24)- اكد رئيس حكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني ان كافة المشاكل المتعلقة بقطع أراضي حي "8 حساروك"، سيتم حلها في القريب العاجل.

وجاءت تصريحات مسرور بارزاني، اليوم الاربعاء، خلال زيارته حي "8 حساروك" في اربيل، واطلاعه عن كثب على طبيعة المشاكل حول قطع من الاراضي ومناقشة سبل ايجاد حلول لها.

ورافق رئيس حكومة الاقليم في زيارته، كل من وزير البلديات والسياحة ساسان عوني ومحافظ اربيل اوميد خوشناو.

واكد مسرور بارزاني في كلمة له من الحي انه وفي القريب العاجل سيتم حل كافة المشاكل المتعلقة بهذه الأراضي وسيتم ايصال كافة الخدمات للمنطقة وفق خطط مدروسة، كما سيتم منح مالكي الأراضي، رخص بنائها.

وأوعز رئيس حكومة الاقليم الى مؤسسات الاقليم بحل مشاكل كافة الاحياء، الشبيهة بمشكلة حي "8 حساروك" وايصال الخدمات لكافة المناطق المحرومة منها.

سوار احمد