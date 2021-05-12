الرئيس بارزاني يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر

أربيل (كوردستان 24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء رسالة تهنئة للمسلمين في العالم بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وجاء في رسالة التهنئة "أبارك لجميع المسلمين في العالم وخصوصا في كوردستان والعراق، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، كما أتوجه بأحر التهاني لعوائل شهداء البيشمركة، والعاملين في المؤسسات الأمنية في كوردستان".

واضاف "أدعو الله عز وجل أن يتقبل صوم وعبادات المسلمين خلال شهر رمضان الفضيل وأن يكون هذا العيد نهاية للمآسي والأحزان وأن يعم السلام في ربوع العالم".

ويصادف يوم غد الخميس أول ايام عيد الفطر بحسب ما أعلن الوقف السني العراقي ووزارة الأوقاف في اقليم كوردستان.

سوار أحمد