رئيس إقليم كوردستان: لنتخذ من معاني العيد مبدأ لسلوكنا وخطواتنا المستقبلية

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاربعاء، رسالة تهنئة للمسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وجاء في نص الرسالة "أتقدم بأحر التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك إلى كل مسلمي كوردستان والعراق والعالم وأخص منهم عوائل وذوي الشهداء الٳباء. أرجو أن يحمل معه اليمن والبركة والسعادة للجميع وأن ينعموا بعيد وعطلة آمنين وأن تحل علينا المناسبات القادمات في ظل ظروف أفضل خالية من الوباء والبلاء والأزمات والتوترات".

وتابع "لنتخذ جميعاً من معاني ومفاهيم العيد المتمثلة في المصالحة والتسامح والتصالح مع أنفسنا ومع من حولنا ومع الكل، مبدٲ لتصرفاتنا وعلاقاتنا وخطواتنا المستقبلية. لنفتح جميعاً صفحة جديدة قوامها التشارك وقبول الآخر، لنستطيع معاً تقديم خدمة أفضل لشعبنا وبلدنا ونخطو صوب مستقبل أفضل ونحو الطمأنينة والاستقرار والمزيد من حماية الحقوق والحريات والقانون والعدل".

واضاف "لنتخذ من العيد في داخل إقليم كوردستان وكل العراق فرصة لطوي صفحات الكره وكسر بعضنا البعض والخطاب الخشن نهائیا، ونجعل منه، بقلوب وبنوايا صافية نقية، المنطلق لبداية جديدة قوامها التلاحم والشراكة والتعاون بين الأطراف والمكونات كافة من أجل حل العقد والمشاكل وتخطي الأزمات، ولنكن جميعنا في مستوى المسؤولية الإنسانية والوطنية".

عيد مبارك للجميع وكل عام وأنتم بخير وسعادة.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

12/5/2021