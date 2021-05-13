بالصور.. احتفالات أول ايام عيد الفطر في اربيل

أربيل (كوردستان 24)- بدأت اليوم الخميس الاحتفالات بحلول عيد الفطر السعيد في اقليم كوردستان.

ومع بزوغ الفجر اجتمع الناس في مساجد العاصمة اربيل لتأدية صلاة العيد والدعاء وتبادل التهاني.

ورفعت سلطات اقليم كوردستان في وقت سابق، قرار حظر التجوال خلال ايام العيد لكنها شددت على ضرورة التقيد بالتعليمات الصحية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي لمنع تفشي فيروس كورونا.

بعد الصلاة يتفرق المصلون لزيارة المقابر ومنازل الأقرباء والاجتماع مع افراد العائلة لتبادل التبريكات بحلول العيد.

سوار احمد