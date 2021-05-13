ارتفاع قتلى الضربات الاسرائيلية و"غورديون" يحول كافة الرحلات لمطار تل أبيب

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، يوم الخميس، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 72 قتيلا، فيما وجه مطار بن غوريون مسار جميع الرحلات المتوجهة إلى هذا المطار الدولي في تل أبيب حتى إشعار آخر.

وعبر الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن أمله في وقف مبكر لتصعيد الوضع في الشرق الأوسط، خصوصا بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم نساء واطفال.

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت سابق أن الفلسطينيين سيواصلون اتخاذ جميع الإجراءات لحماية أنفسهم، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية تقوم بعمليات تطهير عرقي في القدس موجهة ضد وجود الفلسطينيين.

واشتد في الآونة الأخيرة تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

الى ذلك اعلنت سلطات مطار بن غوريون، أنه تم تحويل مسار جميع الرحلات المتوجهة إلى هذا المطار الدولي في تل أبيب حتى إشعار آخر، بعد أيام من إطلاق الصواريخ من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الخميس، أن نحو 1500 صاروخ أطلِق من قطاع غزة على مختلف المدن الإسرائيلية منذ بدء التصعيد العسكري بين حماس وإسرائيل مساء الاثنين.

ودعت تونس والنرويج والصين، مساء الأربعاء، إلى عقد جلسة طارئة جديدة، الجمعة، في مجلس الأمن الدولي بشأن التصعيد الأخير، وذكرت وكالة فرانس برس نقلا عن مصادر دبلوماسية إن هذه الجلسة ستكون علنية هذه المرّة.

ويُتوقّع أن يشارك في الجلسة الإسرائيليون والفلسطينيون، وستكون الثالثة لمجلس الأمن منذ يوم الاثنين.

سوار احمد