سیاسة

رحلة ثالثة تنطلق لإجلاء العراقيين العالقين في الهند

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انطلاق رحلة ثالثة لاجلاء العراقيين العالقين في الهند
انطلاق رحلة ثالثة لاجلاء العراقيين العالقين في الهند
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أربيل (كوردستان 24)- اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية يوم الخميس، انطلاق الرحلة الاستثنائية الثالثة للناقل الوطني والمخصصة لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين داخل الاراضي الهندية.

وقال مدير عام الشركة كفاح حسن في بيان ان "الرحلة نفذت استناداً لتوجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي بعد استكمال الموافقات الرسمية من السلطات العراقية والهندية".

وأضاف ان " الخطوط الجوية العراقية اعتمدت أعلى المعايير الصحية والوقائية قبل وبعد تنفيذ الرحلة بما ينسجم مع توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

سوار احمد

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