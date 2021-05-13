في اتصال هاتفي.. الكاظمي يدين الاعتداءات الاسرائيلية على الفلسطينيين

أربيل (كوردستان 24)- أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، أدان فيه الاعتداءات الاسرائيلية على الفلسطينيين و اكد فيه "موقف العراق تجاه القضية العادلة للشعب الفلسطيني".

وذكر بيان لمكتب الكاظمي إن "العراق يحتفظ بموقفه التاريخي الداعم والحاسم تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، ويدين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على أهلنا في فلسطين، سواء في القدس أو في قطاع غزّة، كما يرفض المساس بالحق التاريخي في أرض فلسطين، الذي بُذلت دونه أجيال من المناضلين والشهداء والمقاومين".

واضاف أن الكاظمي "يحي الوقفة المشرفة التي يقفها شعب فلسطين اليوم، وصموده واقتداره على سبيل تحقيق دولته على أرضه وعاصمتها القدس الشريف".

وتابع البيان، أن الرئيس محمود عباس وجه شكره الى الكاظمي، معربا عن "إيمانه بعمق الروابط التاريخية التي تربط العراق بفلسطين، وثقته بمواقف الشعب العراقي التي كانت دوما الظهير الساند لنضال الشعب الفلسطيني في كل مراحل ذوده عن قضيته العادلة".

سوار احمد