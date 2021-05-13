كوردستان تسجل 636 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، اليوم الخميس تسجيل 636 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم اجراء 8266 فحصا جديدا في عموم محافظات ومناطق الاقليم.

وتم تسجيل 636 اصابة جديدة، 123 منها في اربيل و235 في السليمانية و198 في دهوك و22 في حلبجة و58 في كرميان.

وتماثلت 1046 حالة للشفاء في عموم اراضي اقليم كوردستان خلال 24 ساعة الماضية.

واكدت الوزارة تسجيل 6 حالات وفاة، 2 منها في اربيل و2 في السليمانية و2 في دهوك.

وبلغ العدد الكلي للإصابات 159537، شفي منها 141307، فيما توفي حتى الآن 4137 شخصا.

سوار احمد