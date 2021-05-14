السفير البريطاني لدى بغداد: نحترم السيادة العراقية وتصريحاتي "فُسّرت بشكل غير صحيح"

أربيل (كوردستان 24)- قال السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي ان بلاده تحترم السيادة العراقية، مؤكدا في الوقت نفسه ان تصريحاته بشأن الانتخابات فُسّرت بشكل غير صحيح.

وكان مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي قد وصف تصريحات السفير البريطاني والتي قال فيها فيها بأن توقيت الانتخابات غير ملائم، بأنها غير مقبولة.

وقال مكتب الأعرجي في بيان، إن الأخير "استقبل بمكتبه، السفير البريطاني في بغداد، ستيفن هيكي وتطرق اللقاء، الى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها السفير البريطاني، وتأثيرها على الشعب العراقي والكتل السياسية".

وأكد الأعرجي للسفير البريطاني، أن "تصريحاته الأخيرة أدت الى امتعاض الشارع العراقي والكتل السياسية والحكومة العراقية"، مبينا أنها "تصريحات غير مقبولة وتعد تدخلا في الشأن الداخلي العراقي".

من جانبه بيّن السفير البريطاني أن "تصريحاته فُسّرت بشكل غير صحيح"، مؤكدا "احترام السيادة العراقية".

وأشار هيكي الى أن "بريطانيا تثمّن جهود القوات الأمنية العراقية التي تسعى لاستتباب الأمن والاستقرار في عموم العراق"، معربا عن "ثقته بان الانتخابات العراقية المقبلة ستجرى في وقتها المحدد".

سوار احمد