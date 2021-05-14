اعتقال ثلاثة اشخاص على خلفية الاعتداء على عائلة كوردية في تركيا

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24 ماهر أوكسل، ان السلطات التركية اعتقلت ثلاثة اشخاص على خلفية حادثة الاعتداء على اسرة كوردية في مدينة ميرسين التركية.

واكد أوكسل ان السلطات التركية بدأت على الفور بالتحقيق في الحادثة، مؤكدا انه تم اعتقال ثلاثة اشخاص فيما لا يزال التحقيق مستمرا.

وتعرضت اسرة كوردية من مدينة اربيل باقليم كوردستان للضرب والاعتداء يوم امس الخميس، من قبل مجموعة تركية، في مدينة ميرسين اثناء زيارتهم لتركيا بغرض السياحة.

وعلى اثر الحادثة اصدرت محافظة اربيل بيانا قالت فيه ان محافظ اربيل أوميد خوشناو قام على الفور بالاتصال مع العائلة المُعتدى عليها، مؤكدا لها أنه سيتم الاتصال مع كافة الجهات المسؤولة والمعنية في تركيا لاعتقال الفاعلين.

وجاء في بيان لمكتب المحافظ "انتم أهلنا ومواطنونا ولن نقبل هذه الأعمال اينما كانت ومن اي طرف كانت.

واكد البيان ان اوميد خوشناو اتصل بالقنصل التركي العام في اربيل وطالبه بالتحقيق الفوري في الحادثة واعتقال الجناة ومحاكتهم على فعلتهم بأشد الأحكام.

كما طالب القنصل التركي بتقديم توضيح حول اسباب الحادثة وتفاصيل الاعتداء على مواطنين كورد من اقليم كوردستان، للراي العام.

واكد محافظ اربيل للقنصل التركي ان هذه الأعمال بحق مواطني الاقليم غير مقبولة وهي اعمال مدانة بشدة اينما جرت.

سوار احمد