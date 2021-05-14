رئيس حكومة إقليم كوردستان وأمير قطر يجريان محادثات هاتفية

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الجمعة ١٤ أيار (مايو) ٢٠٢١، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان ودولة قطر.

وتبادل رئيس الحكومة مع أمير قطر، التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما أعرب رئيس الحكومة خلال الاتصال عن تقديره لإدانة دولة قطر للهجمات الأخيرة على مطار أربيل الدولي وناقشا آخر المستجدات الإقليمية.

وأعرب الجانبان عن استعدادهما المشترك لزيادة التبادل التجاري بين الجانبين وتعزيز الاستثمار. وتم الاتفاق للبقاء على اتصال وثيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.