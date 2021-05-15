نيجيرفان بارزاني: معلمو ومدرسو كوردستان يستحقون ظروفاً معيشية أفضل

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني السبت إن المعلمين والمدرسين يستحقون خدمات وظروفاً معيشية أفضل وأن تكون حقوقهم مصانة.

وأضاف رئيس الإقليم في بيان أنه "في الذكرى التاسعة والخمسين لتأسيس اتحاد معلمي كوردستان أهنئ بحرارة جميع معلمي ومدرسي كوردستان الأحبة، راجياً لهم النجاح، ونثمن عالياً ممتنين مهامهم ونضالهم التربوي وخدماتهم الجليلة للأجيال الكوردستانية".

وأضاف "لقد مارس معلمو ومدرسو كوردستان دورهم المشهود والكبير في تربية وتنشئة وتعليم الأجيال المتتابعة في كوردستان في المراحل كافة بتفان وإخلاص وواصلوا تقديم خدماتهم والعملية التربوية في أصعب الظروف وفي ظل الحرمان والعوز ولم يسمحوا بتوقف العملية التعليمية، عليه فإنهم موضع شكر وثناء وتقدير متواصل".

وأشار نيجيرفان بارزاني إلى أن "التربية الصحيحة هي الدعامة والأساس الرئيسي لكل مجتمع واع حي متقدم والمعلمون هم من يتولى قيادتها. وحاضر ومستقبل الأجيال أمانة في أعناق المعلمين والمدرسين، ونجدد القول إن معلمي ومدرسي كوردستان يستحقون خدمات وظروفاً معيشية أفضل ويجب أن تكون جميع حقوقهم محفوظة".