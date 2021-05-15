مسرور بارزاني: نعمل على رفع مكانة التعليم في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 15 أيار (مايو) 2021، اتحاد معلمي كوردستان بالذكرى التاسعة والخمسين لتأسيسه.

وفيما يلي نص التهنئة:

في الذكرى التاسعة والخمسين لتأسيس اتحاد معلمي كوردستان، أتقدم بأحر التهاني وأرق الأماني لمربي الأجيال معلمينا الأجلاء ورئيس وسكرتارية اتحاد المعلمين.

لقد لعب معلمو كوردستان، وعلى الدوام، دوراً محورياً في تربية أجيال أمتنا والدفاع عن حقوق شعب كوردستان، ما يجعلنا ننظر إلى نضالهم التربوي والتعليمي والوطني بعين الاحترام والتقدير.

وفي هذه المناسبة النبيلة، أتوجه بخالص الشكر إلى الأسرة التعليمية التي واصلت العملية التعليمية والتربوية وخدمت أجيالنا بكل تفانٍ على الرغم من الظروف العصيبة.

وإذ تعمل حكومة إقليم كوردستان على تحسين ورفع مستوى التعليم ومكانته والخدمات التعليمية، فإنها تبذل قصارى جهودها للارتقاء بمعلمي كوردستان وحماية حقوقهم.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

15 أيار (مايو) 2021