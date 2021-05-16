في "يوم التعايش العالمي".. نيجيرفان بارزاني: كوردستان ستبقى موطناً أبدياً للوئام والسلام

أربيل (كوردستان 24)- طالب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الأحد بوضع حلول سلمية لجميع الخلافات والمشاكل بين أطراف الصراع في العالم.

وقال نيجيرفان بارزاني على حسابه في تويتر "في اليوم العالمي للتعايش السلمي، نؤكد على دعمنا للتعايش والسلام في أرجاء العالم".

وطالب رئيس الإقليم بحل جميع المشاكل والخلافات بطرق سلمية، وأردف قائلاً "نعمل لتبقى كوردستان موطناً أبدياً للتعايش والوئام والسلام".

وتحتفل منظمة الأمم المتحدة في 16 من أيار مايو في كل عام باليوم العالمي للتعايش السلمي (اليوم الدولي للعيش معاً في سلام) لتعبئة جهود المجتمع الدولي لتعزيز السلام والتسامح والتضامن والتفاهم وتقبل الاختلافات بين البشر، والعيش معًا متحدين في سلام.