البابا يدعو لوقف قتال الإسرائيليين والفلسطينيين: أين ستؤدي الكراهية؟

أربيل (كوردستان 24)- دعا البابا فرنسيس الأحد إلى وقف القتال في إسرائيل وغزة، قائلاً إن من غير المقبول إزهاق هذا العدد الكبير من أرواح الأبرياء خلال الأيام القليلة الماضية ومن بينهم أطفال.

وارتفع عدد القتلى جراء الغارات الجوية الإسرائيلية إلى 181 بينهم 52 طفلا. وأعلنت إسرائيل مقتل عشرة أشخاص بينهم طفلان.

وبدأت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إطلاق الصواريخ يوم الاثنين بعد توترات دامت أسابيع بسبب دعوى قضائية لطرد عدة عائلات فلسطينية في القدس الشرقية ورداً على اشتباكات الشرطة الإسرائيلية مع فلسطينيين قرب المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وردت إسرائيل بضربات جوية ومدفعية على قطاع غزة ذي الكثافة السكانية العالية.

وقال البابا في عظة أسبوعية بساحة القديس بطرس "أدعو للتهدئة، وأن يوقف من هم مسؤولون ضجيج الأسلحة ويسلكون طريق السلام".

وتابع "لقي الكثير من الأبرياء حتفهم، وهناك أطفال من بينهم أيضا. هذا مروع.. غير مقبول. موتهم علامة على أن (أناسا) لا يريدون بناء مستقبل، وإنما يدمرونه...

وتساءل البابا "أين ستؤدي الكراهية والانتقام؟"