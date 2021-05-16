إقليم كوردستان يستأنف حركة التنقل مع باقي مدن العراق

أربيل (كوردستان 24)- قرر إقليم كوردستان اليوم الأحد إلغاء حظر التنقل بين محافظاته وباقي المحافظات العراقية بعد تراجع إصابات كورونا.

وقالت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في بيان تلقته كوردستان 24، إنها قررت "إعادة حركة التنقل الى طبيعتها بين إقليم كوردستان والمحافظات العراقية مع مراعاة الإجراءات والتدابير الوقائية".

وأضافت أن "هذا البيان يدخل حيّز التنفيذ من تاريخ صدوره ويُنشر في جريدة وقائع كوردستان".

وقرر إقليم كوردستان حظر التنقل بين المحافظات العراقية الأخرى في الأسابيع الأخيرة مع ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وسجلت محافظات الإقليم في الآونة الأخيرة تراجعاً بأعداد الإصابات، فيما عاد الطلبة والتلاميذ إلى مقاعد الدراسة.