واشنطن: التعاون بين البيشمركة والقوات العراقية "أمر ضروري"

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء الأحد وفداً أمريكياً مؤلفاً من جوي هود مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى وكالة، أيمي كترونا مساعدة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا وكالة، زهرة بيل مديرة شؤون العراق وسوريا بمجلس الأمن القومي وسكوت سيمونس من القيادة المركزية الأمريكية.

وفي الاجتماع الذي حضره روبرت وولر القنصل العام الأمريكي في أربيل، نوقشت علاقات العراق وإقليم كوردستان مع أمريكا، وأوضاع العراق وإقليم كوردستان بصورة عامة، وعلاقات أربيل- بغداد، الانتخابات العراقية القادمة، وتحركات ومخاطر داعش، ومهام التحالف الدولي في العراق ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين.

واتفقت آراء الجانبين على كون داعش خطراً حقيقياً وتهديداً لأمن واستقرار العراق والمنطقة، وأن العراق وإقليم كوردستان بحاجة إلى المساندة واستمرار مهام التحالف الدولي لمواجهته والقضاء النهائي عليه، كما رأى الجانبان أن التعاون والتنسيق بين البيشمركة والقوات العراقية أمر ضروري.

وشكلت الأوضاع في سوريا والتوقعات المتعلقة بمستقبل هذا البلد محوراً آخر للاجتماع، وأكد الوفد الضيف أن أمريكا ستواصل مساعدة ودعم حلفائها في المنطقة في مواجهة الإرهاب والتطرف وفي التصدي لداعش، وعدّ الحوار بين الأطراف الكوردية السورية مهماً وعبر عن الأمل في أن تتمكن هذه الأطراف من حل مشاكلها والتوصل إلى اتفاق بينها.