قائد عسكري إيراني يتحدث عن "بشائر": تحرير القدس بات قريباً

أربيل (كوردستان 24)- وصف قائد عسكري كبير في الجيش الإيراني، المعارك الجارية بين إسرائيل وبعض الفصائل الفلسطينية بأنها "بشائر بتحرير القدس"، وقال إن الحلم الإسرائيلي للسيطرة على المنطقة "من النيل إلى الفرات" بات "كابوساً" للدولة العبرية.

وأطلقت الفصائل الفلسطينية اسم "سيف القدس" على معاركها مع إسرائيل، بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق اسم" حارس الأسوار" على عملياته.

ولا يلوح في الأفق أي مؤشر على نجاح الجهود التي تبذلها مصر وقطر والأمم المتحدة للتهدئة بين الجانبين في الوقت الذي أرسلت فيه الولايات المتحدة مبعوثا إلى المنطقة.

ونقل تلفزيون (العالم) الإيراني المملوك للدولة عن القائد العام للجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي قوله "تعطي عملية سيف القدس بشائر بتحرير القدس الشريف قريباً".

وتابع "نحن لا نشك إطلاقاً بشأن تحقيق الوعود الإلهية... عندما وعد قائدنا (علي خامنئي)، بإن عهد إسرائيل لا يتعدى الـ25 عاماً القادمة، ربما لم يكن يتصور الكثيرون بأن يحدث ما نشاهده اليوم بهذه السرعة".

وأضاف أن إسرائيل التي تحلم بالهيمنة على المنطقة "استسلمت وأصيبت بالإفلاس في ساحة الحرب... وقد تحول حلم من النيل الى الفرات إلى كابوس".

يأتي هذا بينما ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة خلال الليل إلى نحو 200، من بينهم 55 طفلاً، وسط قصف جوي ومدفعي إسرائيلي مكثف منذ اندلاع القتال يوم الاثنين الماضي.

ولقي عشرة على الأقل حتفهم في إسرائيل من بينهم طفلان في آلاف الهجمات الصاروخية التي شنتها حركة حماس وغيرها من الفصائل المسلحة.

ويرغب الفلسطينيون في إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.