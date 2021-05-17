سیاسة

المفوضية تفتح باب التقديم للعمل موظفي اقتراع في الانتخابات العراقية

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انتخابات عراقية قديمة - الصورة لموقع الحرة
انتخابات عراقية قديمة - الصورة لموقع الحرة
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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية اليوم الاثنين عن فتح باب التقديم للعمل موظفي اقتراع  لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021 ابتداءً من تاريخ 2021/5/23.

ويشمل التقديم الفئات التالية:

  • موظفو دوائر الدولة كافة على أن يكون أقل تحصيل دراسي هو الإعدادية.
  • - طلبة الجامعات والمعاهد والخريجون على أن يكون أقل تحصيل دراسي هو الإعدادية.
  • - أن لا يقل عمر المتقدم عن 19 عاماً ولا يزيد عن 56 عاماً.

وقالت المفوضية في بيان، إن بوسع المتقدمين للعمل موظفي اقتراع التقديم عبر الموقع الإلكتروني للمفوضية من خلال الرابط

 

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