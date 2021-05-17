المفوضية تفتح باب التقديم للعمل موظفي اقتراع في الانتخابات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية اليوم الاثنين عن فتح باب التقديم للعمل موظفي اقتراع لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021 ابتداءً من تاريخ 2021/5/23.

ويشمل التقديم الفئات التالية:

موظفو دوائر الدولة كافة على أن يكون أقل تحصيل دراسي هو الإعدادية.

- طلبة الجامعات والمعاهد والخريجون على أن يكون أقل تحصيل دراسي هو الإعدادية.

- أن لا يقل عمر المتقدم عن 19 عاماً ولا يزيد عن 56 عاماً.

وقالت المفوضية في بيان، إن بوسع المتقدمين للعمل موظفي اقتراع التقديم عبر الموقع الإلكتروني للمفوضية من خلال الرابط