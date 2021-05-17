الناتو: لا تواجد لقوات قتالية لنا في العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، يوم الاثنين، أن القوات العراقية قطعت شوطا كبيرا في مجال الخبرة القتالية، فيما أشار قائد بعثة حلف الناتو الجديد في العراق إلى عدم وجود قوة قتالية داخل البلاد.

وافاد مكتب الاعرجي في بيان ان الأخير "استقبل بمكتبه اليوم، قائد بعثة حلف الناتو الجديد في العراق، مايكل لوليسجارد لبحث عمل البعثة ومهامها التدريبية في العراق والخاصة بتطوير القدرات التدريبية للقوات العراقية وتقديم المشورة".

وخلال اللقاء أكد لوليسجارد عدم وجود قوة قتالية داخل العراق، فيما يقتصر عمل البعثة على المهام التدريبية والاستشارية، في إطار التعاون بين العراق والناتو لدعم قدرات القوات العراقية في الاستشارة والتدريب".

وأكد الأعرجي من جانبه، أن "القوات العراقية قطعت شوطا كبيرا في مجال الخبرة القتالية، مشيرا إلى أن التعاون مع الناتو يندرج في إطار الحاجة لتنمية جانب التدريب الذي يعد عاملا مهما لتقوية قدرات قواتنا الأمنية ومواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال".

سوار احمد