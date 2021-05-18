العراق.. وصول 308 مواطنا تم اجلاؤهم من الهند

أربيل (كوردستان 24)- وصل مساء الاثنين 308 مواطنا عراقيا، الى الأراضي العراقي، بعد ان تم إجلاؤهم من الهند وفق ما اعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية.

وهؤلاء العراقيين هم من الذين يذهبون إلى الهند لأغراض العلاج، لكنهم علقوا بسبب تعليق الرحلات الجوية بين البلدين بعد ارتفاع اصابات ووفيات كورونا بشكل كبير في الهند.

وافاد مدير عام الشركة الكابتن كفاح حسن في بيان "استناداً لتوجيهات وزير النقل، وبعد استجابتهِ لمناشدة العراقيين في الهند واستحصال الموافقات الرسمية من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتنسيق العالي مع وزارة الخارجية والسفارة العراقية في الهند بهدف تسهيل إجراءات إعادة المواطنين العراقيين الذين يعانون من ظروف انسانية حرجة بسبب تداعيات وباء كورونا تم تنفيذ هذه الرحلة الاستثنائية بنجاح".

واكد حسن أن "جميع الوافدين على متن هذه الرحلة سيخضعون للفحوصات الطبية والحجر الصحي لمدة 14 يوم من قبل فرق وزارة الصحة العراقية فضلا عن تعفير الطائرة حسب اللوائح المعتمدة عالمياً".

من جهة اخرى كشف السفير العراقي في الهند فلاح عبد الحسن، يوم الثلاثاء، عن رفض السلطات الهندية نقل المتوفين العراقيين إلى بلدهم، مشيراً إلى دفنهم في الهند.

واشار عبد الحسن في تصريح صحفي الى ان العراقيين لا يتواصلون مع السفارة عندما يصابون بالفيروس، بل يحاول البعض منهم إخفاء الأمر وتقديم تقارير طبية تثبت خلوه من الفيروس لغرض السماح له بالعودة إلى العراق.

سوار احمد