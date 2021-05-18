واشنطن تعاقب شخصا سوريا وآخرَين عراقيين بسبب توفيرهم التمويل لداعش

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على ثلاثة أشخاص أحدهم سوري والآخرَين عراقيين، بسبب مساعدتهم بتأمين التمويل لتنظيم داعش في سوريا والعراق.

وذكر بيان لوزارة الخزانة الأمريكية يوم امس الاثنين، انه تم فرض عقوبات على كل من علاء الخنفورة وهو سوري الجنسية وادريس علي عوض الفاي وابراهيم علي عوض الفاي، وهما عراقيي الجنسية، بتهمة العمل كوسطاء في تسهيل التحويلات المالية لتنظيم داعش، كما تم فرض عقوبات على شركة الفاي التي يملكها ادريس علي عوض الفاي.

ووفقا لهذه العقوبات فإن أي ممتلكات أو كيانات يمتلكها هؤلاء الاشخاص بنسبة أكثر من 50 في المئة، يجب حظرها وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ومنع التعامل معهم بأي طريقة كانت، كما انه ستترتب عقوبات ثانوية على كل من سيتعامل معهم أيضا.

سوار احمد