رئيس حكومة اقليم كوردستان يفتتح مصنعا للحديد الصلب في اربيل

أربيل (كوردستان 24)- يفتتح رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، مصنعا للحديد الصلب في عاصمة الاقليم، اربيل.

ومن المقرر أن يقوم مسرور بارزاني اليوم بافتتاح مصنع "ميد ستيل" لإنتاج الحديد الصلب في العاصمة اربيل، حيث يعد هذا المصنع من أضخم مصانع الحديد واكثرها تطورا على مستوى اقليم كوردستان والعراق.

وسيوفر هذا المصنع اكثر من 1000 فرصة عمل، وتمت تنشئته بتكلفة 100 مليون دولار، وسينتج سنويا 350 الف طن من القضبان الحديدية.

وأكد مسرور بارزاني في اكثر من مناسبة ان حكومته ومنذ بداية تشكيلها تعهدت بإيلاء الأهمية إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى بما لا يجعل الاقليم يعتمد على مصدر دخل واحد، وعليه تعمل الحكومة على تنمية الصناعة والزراعة والتجارة لتنويع مصادر الدخل.

ويسعى إقليم كوردستان لاستئناف العمل في مشاريع اقتصادية وعمرانية كثيرة رغم الأزمة المالية التي تعصف بالاقليم.

سوار احمد