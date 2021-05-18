كوردستان تسجل 8 حالات وفاة و858 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 حالات وفاة و858 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم اجراء 8809 فحصا جديدا في عموم مناطق ومحافظات الاقليم.

وتم تسجيل 858 اصابة جديدة، 192 منها في اربيل و324 في السليمانية و262 في دهوك و17 في حلبجة و53 في كرميان و10 في رابرين.

وتماثلت 965 حالة للشفاء، معظمها في دهوك واربيل والسليمانية.

واكدت الوزارة في تقريرها، تسجيل 8 حالات وفاة، 6 منها في السليمانية وحالة في اربيل وحالة في دهوك.

وبلغ اجمالي الاصابات 162185 اصابة، شفي منها 145705، فيما توفي حتى الآن 4176 شخصا.

سوار احمد