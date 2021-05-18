وفيات كورونا تتخطى 16 ألف حالة مع مخاوف من موجة جديدة في العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية الثلاثاء تسجيل 34 حالة وفاة بفيروس كورونا مع تأكيد 4023 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب آخر تقرير لوزارة الصحة، فقد ارتفع إجمالي الوفيات بالوباء في العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان، إلى 16029 حالة وفاة منذ تفشي الوباء في البلاد العام الماضي.

وتماثل 6198 مصاباً للشفاء، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه عدد الذين تلقوا اللقاحات المضادة للوباء 500 ألف شخص في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 40 مليوناً.

وتشكو السلطات الصحية العراقية من عدم امتثال المواطنين لإجراءاتها الوقائية وكذلك عزوفهم عن حملات التطعيم باللقاح الأمر الذي أثار مخاوف من تفشي موجة جديدة من الوباء.

وبلغ مجموع الإصابات الكلي في عموم البلاد أكثر من مليون حالة مؤكدة، ولا يزال 475 يرقدون أقسام العناية المركزة.