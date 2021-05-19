بتوجيه من رئيس الحكومة.. كوردستان تستعيد 47 من مواطنيها العالقين في الهند

أربيل (كوردستان 24)- أعاد إقليم كوردستان 47 من مواطنيه العالقين في الهند التي تواجه موجة شديدة من تفشي وباء كورونا، وذلك بتوجيه من رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني.

وأعلنت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم، يوم الثلاثاء، إعادة 47 مواطنا آخرين من سكان الإقليم العالقين في الهند ومعظمهم يترددون على الهند باستمرار لتلقي العلاج.

وذكر البيان انه "بتوجيه من رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني وبالتنسيق بين دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم ووزارة الخارجية في الحكومة الاتحادية وصل 47 مواطنا اخرين الى مطار بغداد الدولي يوم الثلاثاء وتمت اعادتهم الى اقليم كوردستان".

وسيخضع العائدون إلى حجر صحي لمدة 14 يوماً من بين إجراءات أخرى اتخذها الإقليم لمنع وصول السلالة الهندية من فيروس كورونا ومنها حظر السفر إلى الهند.

وفي وقت سابق تمت اعادة 68 مواطنا من اقليم كوردستان الى مطار اربيل الدولي بعد ان كانوا عالقين في الهند.

ووصل المواطنون إلى أربيل على نفقة مؤسسة (بارزاني) الخيرية عبر حافلتين كبيرتين قادمتين من بغداد.

وتشهد الهند ارتفاعا كبيرا في حالات الاصابة والوفاة بفيروس كورونا، ويعتقد الخبراء أنّ هذه الأرقام الرسمية هي أقلّ بكثير ممّا هو عليه الوضع على أرض الواقع.

والهند، أكبر منتج للقاحات في العالم، أعطت حتى الآن اللّقاح بجرعتيه لـ2 بالمئة فقط من سكّانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.

سوار احمد